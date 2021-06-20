許男酒醉大鬧街坊，遭一群警員聯手壓制在地。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情期間，警察與醫護人員已疲於奔命，台南市卻有許姓醉漢19日深夜11時許大鬧街坊，弄傷女警再調侃醫護，又在派出所與警嗆聲輸贏。遭銬在所內實施管束，直到20日凌晨4時許酒醒才放走，警方考慮提出妨害公務告訴。

新冠肺炎疫情期間，醫護忙著防疫，警察忙著處理層出不窮的未戴口罩與群聚事件，都是防疫前線的辛苦職業。台南市南區許姓男子19日晚間11時許趁著酒意，大鬧醫院與警所，將警察與醫護視為無物，酒醒後拍拍屁股走人。

48歲許男與鄰居素有糾紛，19日深夜11時許，在住家前喧嘩大鬧街坊，當著鄰居面前，踹壞其小吃攤車，鄰居報案後，1男1女警網先到，滿身酒味的許男，仗著身材魁武，不理會女警攔阻，造成女警手指拉傷，警方趕緊呼救支援警力。

警方動用10餘名支援警力到現場，5、6人聯手將許男壓制在地，見他左額輕微受傷，決定先送醫。不料他到醫院仍不安分，恣意叫囂，出言調侃護理人員，在警力高度戒備下才完成4針縫合治療。

許男被上銬帶回警所，持續與警方對嗆，並對警官直言「來輸贏」，被實施管束到20日凌晨4時許，見他酒意已退，才讓他離去。

警方表示，許男酒後一整晚行徑脫序，警方正詢問受傷女警意見，考慮提告妨害公務或者用社會秩序維護法送辦。

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