華梵大學畢業生穿越時空，從30年後回到現在的疫情世界。（華梵大學提供）

結合VR虛擬實境、虛實整合、數位建模技術，華梵大學畢業生成功拍攝出令人驚艷的畢典影片。（華梵大學提供）

華梵大學校長李天任（左）致贈畢業生代表茶碗。（華梵大學提供）

華梵大學畢業生親自手捏茶碗作為給自己的畢業禮物。（華梵大學提供）

華梵大學19日上午10時舉行109學年度線上畢業典禮，以預錄方式播放由畢業生親自製作的畢業影片，片頭特別以動畫開場，結合VR虛擬實境、虛實整合、數位建模技術，以穿越時空回到未來的方式，將疫情造成的衝擊與30年後的虛擬世界狀態表露無遺，充分反映出畢業生無法參與實體畢業典禮的心境感受，以及疫情對未來世界的可能影響，令人印象深刻。

華梵大學第28屆畢業典禮主題為「飛越」，因疫情嚴峻，改為在網路公開播映典禮影片，並邀請考試院長黃榮村擔任致詞貴賓。他指出，華梵擁有獨步全國的夜晚螢火蟲校園，校園的設計與經營在人文與科技結合的辦學理念下用了不少心思，相信在學業學習、師生互動、社團參與、結交朋友、靈性成長等這些資產的總和，一定會為同學在未來為人處事與生涯發展方面，帶來意想不到的正面力量。

曾於2003年臺灣發生SARS期間擔任教育部長的黃榮村也說，當時SARS肆虐，有些學校舉辦了空中畢業典禮，沒想到18年後又遇到同樣的狀況，希望大家一起祝福臺灣，趕快走出這波疫情。

華梵大學董事長悟觀法師勉勵畢業生在疫情的考驗下要訓練「寂聽」，因為這是推動前進的力量，而且謹記「回首不作舊時人」，浮世光影的無常變化正是給人生存的力量，應在人事瞬息萬變裡提起正念。而學校推動「覺之教育」的意義，就在於畢業後無論對學校所學還記得多少，都莫忘「以慈悲待人，用智慧處理事務」的觀念，這就是生而有意義、有價值的華梵人了。

華梵大學校長李天任表示，一個疫情輕易打斷我們所有的日常，讓我們在無常的過程中反思，科技雖然重要，但徒有科技不足以豐富人生，還需要品德、人文涵養與文化。

特別的是，華梵大學今年贈給每位畢業生一個有錢也買不到的畢業禮物，就是於學期中邀請每位畢業生在陶瓷教室內親手捏塑屬於自我風格的茶碗，再放入校園內的「華梵窯」柴燒，製成無需人工釉藥，卻可創造出千變萬化的自然釉彩與豐富視覺效果的茶碗，每一件都獨一無二。

李天任校長說，希望大家畢業後能帶著茶碗遊歷天下，展示華梵的教學成果，也提醒自己，唯有自食其力，於閒暇時喝一杯茶，想一想自己的作為要如何貢獻世界，這才是身為華梵人應有的態度。

線上畢業典禮全長29分鐘，除了師長貴賓致詞、畢業生撥穗正冠、校長致贈茶碗禮物，以及畢業生四年在校生活等精彩畫面，最特別的是參與華梵師徒制百工學堂的畢業生，運用跨領域修習攝影與VR設計學系相關課程與參與「VR工坊」的學習實作經驗，耗時三週製作出長達2分鐘的精美、高質感動畫片頭，結合數位建模、虛實整合技術、虛擬實境的概念，呼應出為何採用線上畢業典禮的時下疫情狀況。