【LIVE直播】新北防疫記者會｜2021.06.20

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增109例COVID-19確定病例，其中新北市佔了44例，仍為全台最多，新北市長侯友宜將在3點直播記者會中說明最新疫情。

侯友宜表示，新北市今日新增44人確診，目前全市居家隔離列管3074人，0確診有19區，「新北市還要加油，還要看整體趨勢，目前雖然穩定往下走，但沒有鬆懈的本錢」，3759人解隔離，新北快篩整體陽性率達1.3，新北市會卻好精準疫調，包含立即匡列、擴大篩檢、釐清來源、團隊合作。

美國政府捐贈250萬劑疫苗預計今日抵台，新北市長侯友宜今受訪表示，非常感謝美國在台灣亟需疫苗的時刻，及時又送了250萬劑的莫德納給台灣民眾，保護國人的身體，真的非常感謝也很感動，大家繼續加油，謝謝美國政府，謝謝所有的國際好朋友們一起面對防疫，謝謝你們的熱心跟愛心。

媒體追問，不少縣市首長都在臉書上發文致謝，但國民黨目前似乎一片靜悄悄；侯友宜說，對國際友人提供的任何援助永遠的表示感謝，尤其台灣在這一波疫情受到重創，國際友人願意積極的伸出援手，這一點情、這一點義我們要永記在心，我們不但要永遠記得，更要在行動上對他們表示感恩。

隨著全台確診人數逐漸降低，各縣市都鬆口考慮往解三級方向思考，台北市長柯文哲昨稱28日前，確診在10例以下，部分場館就可解禁。對此，新北市長侯友宜表示，要不要解封仍以中央指引最重要。