彰化縣政府勞工處下半年再釋出735個安心就業即時上工計畫職缺，工作機會遍布全縣26鄉鎮市，且新增4項便民措施，最高工時、年齡與申請資格都再放寬。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

勞動部安心就業即時上工計畫，今年上半年彰化縣已釋出670個職缺、下半年再新增735職缺。圖為去年首度推出時，勞工臨櫃登記申請。（資料照，彰化縣政府提供）

新冠疫情嚴峻，全台進入防疫第三級警戒屆滿1個月，餐飲業全部不能內用只能外帶，各行各業遭受衝擊，影響勞工就業工作機會；彰化縣政府宣布再釋出735個安心即時上工職缺，並放寬申請資格，防疫津貼每人每月最高2000元，即日起受理線上申請登記。

彰化縣政府表示，因應疫情影響就業市場工作機會，針對安心即時上工計畫，再釋出逾735個公部門職缺，而且這波將放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼，及增加線上申請等，盼四項便民措施能協助勞工朋友度過疫情難關，自即日起受理登記。

彰化縣政府指出，本計畫為協助部分工時在職勞工度過疫情影響階段，維持穩定就業。申請資格已放寬，只要年滿15歲以上國民、或外籍配偶（含大陸、港澳地區人民）都可申請參加。

其中，每月最高核給工時80小時，時薪160元、每月最高12800元，每人總時數最長以960小時為上限；曾經申請過本計畫且累計總時數為達上限勞工，亦可再次申請參加剩餘時數。

另外，工作內容如涉及醫療、長照等機構，協助防疫或至疫情熱點、人潮較多等處，協助消毒、宣導等工作者，可另外提供防疫津貼每小時25元，依每月工時最高80小時計算，每人每月最高可加領2千元防疫津貼。

彰化縣政府上半年已提供670個工作機會，因應疫情變化這波再釋出735個工作機會，職缺遍布全縣26個鄉鎮，以實質協助部分工時勞工渡過這波疫情衝擊，配合防疫有需要的民眾，即日起可透過勞動部線上申請（網址：https：／／reurl.cc／eEX3gQ），若不便使用線上申請方式，亦可就近電洽彰化縣8個在地就業服務台及勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心，預約臨櫃填寫送件。詳情亦可致電洽詢縣府勞工處專線04-7532429，或撥免付費專線0800-529-191（我愛就業就業）。