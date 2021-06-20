桃園高齡接種後死亡再增1例，據了解，桃園觀音1名95歲老婦16日前往觀音高中接種站施打疫苗並返家，於20日中午失去生命徵象，經醫護人員到場後，家屬表示拒絕送醫，後續交由派出所處理。

高齡接種相關死亡案件頻傳，人心惶惶，據悉，桃園觀音1名95歲林謝老婦16日前往觀音高中接種站施打疫苗並返家，並於20日中午失去生命徵象，家屬表示，20日上午10點是最後一次看到老婦一切正常，但12點時呼叫老婦無反應，才驚覺已經失去呼吸心跳，救護人員到場後，家屬表示拒絕送醫，後續交由派出所處理。