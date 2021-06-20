模特兒出身的陳泱瑾（Grace）堪稱是元老級網拍女神，婚後升格當雙寶媽咪，平時樂於分享生活和育兒日常，而陳泱瑾近日則是換上深V開高衩泳裝，大秀前凸後翹的S身材曲線，身材超辣，完全不像是生過2個孩子。

陳泱瑾是著名的辣媽代表，熱愛園藝的她，昨（19日）則曬出與植物的系列合照，並直呼：「來個#熱植微辣系列」，只見陳泱瑾身穿上下開高衩的豹紋泳裝，手抱盆栽擺出各種時尚姿勢，同時並對著鏡頭擺出迷人眼神，陳泱瑾好身材若隱若現，她不只美胸呼之欲出，眼神往下看，一雙長腿和腿根更是被看光，大秀前凸後翹S曲線，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

手抱盆栽的陳泱瑾，擺出各種時尚姿勢，畫面超吸睛。（圖／取材自Gracetw 陳泱瑾臉書

陳泱瑾辣照釣出李蒨蓉大讚：「有創意！」、曹格妻子吳速玲直呼：「超級正」，網友也大讚：「美翻，想起以前瑞網拍麻豆的樣子」、「我的注意力都不在植物」、「準備第三胎，要來了？」還釣出陳泱瑾求饒直呼：「一定要這樣嗎 我害怕」。

不過在陳泱瑾其中一張側面入鏡照中，有網友則留言：「感覺肉鬆了...腋下下方，不過還是很美」，其實，陳泱瑾過去就曾大方曬身穿紅Bra、小褲的自拍照曝真實身材，她霸氣表示：「我就是懶著修圖套濾鏡 一切就是如此的真實」，而陳泱瑾也提到，她正享受每個階段的自己，並反問「有點腰間肉又如何」，高EQ獲得網好評。