美國贈台250萬劑莫德納抵台！ 桃園機場最新畫面

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，由華航CI5169專機載運，於當地時間19日早上8點30分左右自美國田納西州曼菲斯機場起飛，並預計於20日下午4時30分左右抵達桃園機場。

美國政府於美東時間19日上午宣布，捐贈台灣250萬劑新冠疫苗。我國駐美代表蕭美琴於同日在田納西州曼菲斯（Memphis）機場，代表我國政府接收這批由莫德納（Moderna）公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回國。

美國在台協會（AIT）昨晚在臉書發文表示，期待20日即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。

台灣目前所採購10000萬劑AZ疫苗，於3月3日到貨11.7萬劑；採購的505萬劑莫德納疫苗，於5月28日到貨15萬劑、6月18日到貨24萬劑；COVAX分配到AZ疫苗於4月4日到貨19.92萬劑、5月19日到貨41.04萬劑；日本捐贈AZ疫苗於6月4日到貨124萬劑；美國捐贈莫德納疫苗於6月20日到貨250萬劑，總計約485.66萬劑。