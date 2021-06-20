大力推動節能減碳，同時配合防疫政策，台中市政府建設局結合科技，開放「無紙化」方式受理道路挖掘管控填報及線上審查，申請人並可直接登錄系統、下載路證，藉以減少工程單位因紙本遞交可能增加的感染風險，未來將持續推動智慧化管理方式，提升公共工程效率。

建設局長陳大田表示，道路除是提供民眾往來、乘載交通工具的載體，其下方更埋設包括電力、電信、自來水、天然氣及汙水下水道等重要管線，也因此，若是管線老舊、地下水區域延管、住家新建等情況，就必須挖掘道路進行管線施工。此外，市府推動道路開闢、側溝施作等工程，也經常有挖掘道路的需求。

陳大田指出，為了確實針對個案、控管道路挖掘的時程及復舊品質等，建設局透過「台中市道路挖管理系統」將所有申請挖掘個案以系統方式管理，2019年7月起更推動「挖掘申請無紙化機制」，從填報申請、挖掘位置圖畫設到管挖長度、起訖點填報、現況照片佐證等，全面採用系統填報、線上審查。

建設局指出，今年1月18日起，路權服務更升級為2.0版，只要線上審核獲得同意，申請人可直接登錄道挖系統進行線上路證下載；而在路權完工報竣方面，建設局也可透過數據資料的比對與管控，針對道路挖掘次數、養護路段頻率、禁挖限制等進行大數據分析，以智慧化方式控管全市道路情況。

陳大田強調，台中市路權無紙化的推動，從2019年7月至今年3月、核發路證累計達2萬520件，換算下來，節省的申請紙張達10萬1773張、折合共204箱A4紙，若以每張A4紙張碳排放量18公克二氧化碳碳足跡換算，共可減少1832公斤碳排放量。