桃園公布新確診分布圖。(市府提供)

桃園確診數維持個位數僅3天，20日又暴增至前一天2倍達16起，包含3家庭，其中有9例是是國軍桃園總醫院群聚事件，包括4病患、5看護，加上最開始染疫的2護理師，累積11例確診，另外連鎖麵店群聚事件再添1家人確診，而桃園市也是自5月下旬以來，首度未公布已疫調的足跡。

桃園市政府指出，16名確診者年齡介於20多歲至80多歲之間，分別在桃園3、中壢3、八德1、龍潭6、大溪2、大園1，確診者接觸者4人(案14024、14025、14026、14061)；調查中12人(案14010、14062、14093、14094、14095、14096、14097、14098、14099、14100、14101、14102)。

16名確診者包含3家庭，案14024為案13589家人。案14025、案14061為案13907家人。案14026為案10860、案11324、案13490、案13491、案13678家人，此為連鎖麵店老闆、妻子、岳母、女兒、女兒公公外，再增1家人確診，加上老闆娘巡店共餐而染疫的2名員工，連鎖麵店群聚事件累積9人確診。

另外16例中有9例是國軍桃園總醫院群聚事件，包括4病患、5看護，加上最開始染疫的2護理師，累積11例確診。桃市府自5月下旬每天公布已疫調的足跡，6月20日也是首度沒有疫調的足跡。