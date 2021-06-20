【愛傳媒特約記者吳思賢報導】台灣疫苗目前還不足，特權關說問題層出不窮。民進黨立委高嘉瑜被捲入關說，但澄清只是轉達陳情，不是關說；國民黨立委林奕華則說，她了解疫苗政策之後沒幫上忙。有過來人爆料說，這一點都不意外，藍綠民代的差別就是這樣。

新北市新莊區有民眾爆料說，幾年前他有事請託新北市的民代，因為他的兒子畢業之後一直沒有收到入伍的兵單，不想空等，想要提早入伍。他心想又不是要逃兵，而是要提早入伍，應該算好事，而且這種事情不犯法，也沒有違反什麼規定，就透過一位認識多年的藍營民代去爭取。

這位藍營民代當面打電話問了政府部門，承辦主管回覆說：等入伍的人已經大塞車了。這位藍營民代就建議陳情人還是告訴兒子慢慢等待吧，趁這段時間自己讀書或去旅遊也好。

這位陳情的男子想，那就讓兒子多等幾個月吧。一位友人得知之後，幫忙聯絡了一位綠營民代，那位綠營民代也是當面打電話問同樣的政府部門，結果得到承辦主管一樣的回答。

正當陳情男子以為找藍找綠的結果都一樣的時候，卻聽到綠營民代直接大聲在電話中用粗話對著公務員開罵，還說我不要聽你講這些，反正辦不到你就試試看。說完就掛了電話。結果陳情人的兒子果然提早入伍了（照片為國防部影片截圖）。

新北市這名男子說，看到新聞報導高嘉瑜跟林奕華接獲選民陳情的表現，再次驗證了他當年的經驗，當時他就很感慨，因為覺得藍營民代理性溫和，但幫不上忙；綠營民代粗暴直率，卻「使命必達」，他後來還是理性選擇繼續支持有理念的藍營，但是兒子卻感性選擇支持了有幫忙的綠營。