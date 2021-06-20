防疫期間，簡訊實聯制的成本究竟由誰埋單？國民黨立委賴士葆表示，政府一下子說簡訊費用由五大電信商全部吸收，後來又編了國庫預算給電信業者，「又拐又騙，民眾要如何相信。」

賴士葆表示，簡訊費用之外，「另一方面，法官看不下去，公開吹哨實聯制遭到濫用查案，為何政府將搜集到的民眾隱私拿去濫用？」

賴士葆希望蔡英文、蘇貞昌回答四個問題，第一個問題，警方辦案利用民眾在實聯制平台資料，為何指揮中心欺騙民眾說資料僅供疫調使用，即使刑事偵查及辦案也絕不能調用？

第二個問題，之前網路流傳政府實施實聯制是假藉防疫之名，實行全民數位監控，防疫指揮中心說那是假訊息，現在證實「疫情指揮中心說的才是假訊息」，高檢署要不要偵辦指揮中心官員散播假訊息？

第三個問題，NCC之前送155億給電信商，這次又送幾億元實聯制的費用給電信商，除了送錢給電信商，不知道還會做什麼。唐鳳保證實聯制費用是電信商出，民眾所有資訊只作疫調使用，兩樣皆跳票。NCC主委陳耀祥和唐鳳要不要出來說明一下？

第四個問題，政府單位不當使用資料，涉及侵犯民眾隱私。日前，國際人權報告也曾指出，台灣「大規模監控」人民各項活動紀錄卻未交代如何運用，威脅人民隱私。

賴士葆表示，政府無能導致疫情大爆發，還利用人民的恐懼及對政府的信賴，藉由科數位技來搜集民眾隱私卻無透明的監理機制，嚴重侵犯人權，這根本就是數位東廠的行為。「陳菊主掌監察院國家人權委員會開張至今，都在冬眠的狀態，可否醒醒為台灣人權做一點事？」