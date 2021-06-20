《我願意》邪教教主姚淳耀（第二排中）率教徒炎亞綸（第二排左）、鄒承恩（左一起）、高慧君、吳奕蓉線上群聚，主持人為關韶文。（絡思本娛樂製作公司提供）

吳奕蓉（左）與鄒承恩在《我願意》有情愫。（絡思本娛樂製作公司提供）

高慧君在《我願意》如「女版姚淳耀」。（絡思本娛樂製作公司提供)

金鐘視帝姚淳耀在邪教影集《我願意》飾演邪教教主，他19日晚上率劇中信徒炎亞綸、高慧君、吳奕蓉、鄒承恩進行「線上群聚」直播，首次與網友曝光角色樣貌，吸引超過5萬網友觀看。姚淳耀透露詮釋角色過程，要在邪惡與善良之間平衡，得時常保持教主狀態，與眾演員時常有距離感，相當痛苦。炎亞綸則曝劇中有裸露情節，堪稱是從影以來最大尺度，「裸露前需要心理建設，還做了一些很害羞的事」。他還加碼曝拍戲過程看過姚淳耀的腹肌，「這部戲容易看到彼此的裸體」。

高慧君在直播過程直喊炎亞綸很帥，在拍完戲後簡直愛上吳庚霖（炎的本名）與炎亞綸，她說原先認為炎是大明星，起初不太敢與他接近，但熟悉後，對他完全改觀，「他不但好相處，且聰明與機智，還挺喜歡逗大家笑，是個越相處越會讓人愛上的人」。她說，如果有一天要去無人島，只能帶一位劇中演員去，一定會帶炎亞綸，「他夠聰明，我夠勇壯，我們兩個一定活得下去」。

談到拍戲最大痛苦，高慧君在戲裡成「女版姚淳耀」，飾演輔導老師成學校女邪教教主，她透露，要詮釋現實中自己最討厭個性的角色，還要逼自己去喜歡，非常痛苦。

吳奕蓉在《我願意》出演清潔婦因疲憊於家庭與工作困境中，直說飾演角色是數一數二的慘，還自問：「我的角色真的很坎坷嗎？」鄒承恩則說，拍戲時伙食豐盛，空檔就一直吃，一直吃， 導致「職災」胖了5公斤。此次直播，還是他第一次使用電腦直播，被炎亞綸笑虧：「你沒習慣跟別人視訊約會？」鄒承恩連忙解釋自己沒有視訊習慣。

此外，姚淳耀在劇中飾演邪教教主，時常有許多心靈式台詞，身為他左右手之一的鄒承恩都驚訝姚淳耀時常被A4紙長度的台詞給塞滿。而台詞超多且長，讓姚淳耀覺得拍完戲像做完一場夢。

邪教影集《我願意》描述姚淳耀詮釋的邪教教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡的人性祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。該影集是台灣首見的影集類題材，具前瞻視野、結合金獎陣容和鮮明美學，由絡思本娛樂製作公司製作、金鐘編劇吳洛纓、《角頭》億萬票房導演姜瑞智共同執導，預計於今年第四季播映。