5月以來虛擬貨幣市場價格大跳水，截至6月18日，比特幣跌破40000美元，乙太坊更是跌到2300美元，價格接近腰斬。受此影響，此前因虛擬貨幣「礦工」瘋狂掃貨而價格飆升的顯卡市場也有所降溫。近日，《每日經濟新聞》走訪深圳華強北發現，顯卡市場有了明顯降溫，英偉達的RTX 3070、RTX 3080都有數千元的降價幅度。以RTX 3080官方指導價5499元（人民幣，下同）來看，最高被炒到1.8萬，如今也仍有1.1萬元的行情。

一名華強北攤位老闆表示，最近因為虛擬貨幣價格大跳水，前來掃貨的礦工少了很多，顯卡價格也隨之下降了不少，同時也有老闆透露，短期內顯卡價格不會再次大幅度下降，等到年底晶片荒解決、顯卡供應量上來了，顯卡價格過高的問題才可能會緩解。

而根據6月18日華強北電子市場發現，目前RTX 3070的報價為7000到7500元，RTX 3080報價為1.1萬元到1.2萬元，雖然較官方指導價仍然高出不少，但較上半年的高點已經降價數千元。