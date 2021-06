德國中南部高速公路一處路邊垃圾桶內上個月發現2幅油畫作品,經過鑑定後2幅油畫作品是相當珍貴的17世紀真品,分別出自於荷蘭藝術家霍格斯特倫(Samuel van Hoogstraten)及義大利畫家貝羅提(Pietro Bellotti)。

綜合英國廣播公司(BBC)、美國有線電視新聞網(CNN)報導,一名64歲男子5月在德國中南部符茲堡(Würzburg)附近高速公路路段的休息站垃圾桶發現2幅裱框油畫,他隨後將畫作送去科隆(Cologne)的警察局,經過鑑定後,專家認定這2幅畫是原作。

其中一幅男孩戴著紅色帽子的畫作出自荷蘭藝術家霍格斯特倫之手,霍格斯特倫於1627年至1678年間居住於荷蘭,是林布蘭(Rembrandt)的弟子,他的畫風以透視法聞名,讓畫作看起來有3D的效果。美國紐約的萊頓收藏(Leiden Collection)指出,17世紀海牙的菁英會排隊等著霍格斯特倫為他們畫肖像畫。

在拍賣紀錄上,霍格斯特倫的畫作被高價售出,一幅牧羊女在樹下休息的17世紀藝術品在2019年以50062英鎊(約新台幣192萬元)拍出;另一幅名為「La Crucifixion」的作品在2018年以285285英鎊(約新台幣1095萬元)拍出。

霍格斯特倫不只是畫家,也是作家,他著有《繪畫藝術高中概論》(Introduction to the High School of the Art of Painting)論文,該文於他過世的1678年出版。這本論文收錄霍格斯特倫在林布蘭身邊學習的經驗,被英國國家美術館(National Gallery)形容為「對林布蘭繪畫觀點的寶貴資訊來源」。

另一幅畫是義大利畫家貝羅提的自畫像,蓄著鬍鬚的他面露微笑。貝羅提生於1625年、卒於1700年,他以肖像畫聞名,師承義大利畫家福拉博斯科(Girolamo Forabosco),他在當時主要受威尼斯高知名度家庭委託、贊助作畫,贊助人包括樞機主教、米蘭市長等。

目前還沒有人來認領這2幅畫。