大陸2021年全國消費促進月於5月1日至31日舉行。據大陸商務部新聞發言人高峰日前介紹，活動期間，各地共展開特色活動7300多場、參與企業20多萬家。據大陸商務部對第三方支付平台等機構數據監測，今年全國消費促進月活動期間，累計實現商品和服務交易額4.82兆元（人民幣，下同），比去年5月增長22.8％。

根據《人民日報》海外版報導，其中包含新型消費蓬勃發展。各地引導線上線下深度融合，激發消費新動能。同時上海、蘇州、大連等地開展數位人民幣應用試點，提升支付便利體驗；山東組織300多場中華老字號直播活動，帶動銷售1.66億元；北京美食直播也帶動商家客流量成長30％以上。

此外，農村消費潛力釋放，深入縣域鄉村組織促銷活動，進一步滿足農村市場消費的新需求。多地組織商貿企業以商品直銷車、流動市集等方式，以及品質特色商品進農村活動，組織汽車、家電下鄉展銷、旅遊農家樂等活動。

例如中國汽車流通協會組織汽車下鄉巡展活動10場，銷售汽車8萬多台，實現銷售額117.11億元；另在「五一」期間，重慶重點監測的農家樂營業額較上年同期成長57％。