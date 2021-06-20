28歲女星翁馨儀2013年帶球嫁張菲的次子張少懷，陸續生下女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，時常在社群平台分享家庭生活，吸引不少網友追蹤。近日她自爆在家懶得穿內衣，把孩子嚇了一大跳，並放送一系列清涼辣照，好身材看不出是二寶媽。

翁馨儀昨（19日）在臉書、IG開玩笑說家裡是男主外、女主內，自己像被軟禁，「待在家起床後就穿著睡衣～睡覺，內衣也懶得穿，不過我只要這樣不時就會聽到尖叫：『媽，你的奶掉出來了啦』，為了奶不再掉來掉去～在家我也堅持穿著內衣才能抬頭挺胸。」照片中，翁馨儀化著精緻妝容，罩衫裡面僅穿內衣，小露事業線和酥胸，看到自己的身材被襯托得如此雄偉，她滿意地讚賞：「往下看自己更挺更豐滿，滿滿集中的肉，心情也更好。」

有名女網友看完貼文感同深受，表示自己在家穿連身睡衣，都是被提醒內褲露出來了，翁馨儀激動的回應：「對！！！！我也是，還叫我腿不要張開，哈哈哈哈」再抖出自己在家的行為舉止都很隨性。

事實上，翁馨儀曾透露常帶女兒泡溫泉，結果被對方問：「媽，你的胸部怎麼軟軟的又有點往下？」讓她忍不住心想：「可惡！還不是你害的」，但仍向女兒解釋：「我以前的奶很美，你去問爸，限制級哈哈哈。」翁馨儀回憶少女時期各種內衣都能駕馭，還不用襯墊，未料生產後就比較難找到適合的內衣，「能hold得住的真不多，支撐力不夠胸位置就會怪怪，還會空杯直接看到奶頭」。