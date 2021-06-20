美國政府於美東時間19日上午宣布，捐贈台灣250萬劑新冠疫苗。精神科醫師蘇偉碩認為，台灣目前最大的國安危機，是在美國援助的莫德納到貨前，台灣只有100多萬劑的AZ疫苗，蘇偉碩直言，delta變種病毒的危機迫到眉睫，讓美國也不容蔡英文再顧慮高端的股票了，因此才會在台灣訂購的其他美國莫德納疫苗到貨前，先送這250萬劑應急。

蘇偉碩今(20日)在臉書上表示，加上今天會到貨的美援疫苗，政府手上會有總共289劑莫德納疫苗，以每人需接種2劑來計算，可供144萬5千人完成接種，約可覆蓋2350萬人的6.14%，這對於應對首度在印度發現的delta變異病毒非常重要。

蘇偉碩指出，目前有限的研究發現，delta病毒的傳播力和導致住院醫療負擔的比例，都遠高過現在台灣流行的alfa病毒（英國變種病毒），而中央疫情指揮中心也公布，台灣已經確認了5例境外移入的delta病毒案例，若病毒進入社區，那台灣的晶片產業鏈就一定會受到嚴重衝擊，而台灣的國安高層一定會第一時間把這些情報分享給美國和日本的國安單位，而美日的國安單位也會立刻將這些情報分享給其他同盟國家的國安單位。

不過，蘇偉碩認為，台灣目前最大的國安危機是，在美援莫德納到貨前，只有196萬5100劑的AZ疫苗，先不說這這些只能供98萬2550人完成接種，覆蓋2350萬人的4.18%，AZ疫苗對即將成為全球主要感染源的delta變異病毒，只有大約60%的保護力，若要達到群體免疫的最低門檻，必須要2350萬人全數接種，需要4700萬劑AZ疫苗，而這是不可能的任務。

蘇偉碩分析，莫德納和輝瑞BNT疫苗對delta變異病毒的保護達到88%，要達到群體免疫門檻，接種人數可以降到2216萬人，如此需要4432萬劑莫德納或輝瑞BNT疫苗，而這個數字扣除當初東洋藥品公司和上海復星公司洽談的3千萬劑合約，大約有1432萬劑的缺口需要向美國購買莫德納疫苗來補足，但後來為了護航高端疫苗，一切的計畫都被摧毀了。

蘇偉碩直言，delta病毒的危機迫到眉睫，讓美國也不容蔡英文再顧慮高端的股票了，台灣訂購的505萬劑莫德納才到貨39萬劑，剩下的466萬劑未到，卻先來250萬劑的美援莫德納應急，「不是我愛烏鴉嘴，一定是delta變異病毒的危機打動了美國國安會，如果剩下的466萬劑莫德納也很快到貨，那我的憂慮就真的不是杞人之憂了」。