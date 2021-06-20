藍心湄為《妳不能幸福的理由》拍攝宣傳片。（TVBS提供）

《女人我最大》製作人小筠談感情觀。（TVBS提供）

TVBS綜藝節目《女人我最大》開播19年，是台灣最具專業流行、時尚、美妝、保養的電視節目，TVBS宣布《女人我最大》將延伸IP影響力，推出戲劇拍攝計畫《妳不能幸福的理由》，21日起在網路上募集網友的幸福故事，凡是投稿分享，就有機會將自己的幸福故事搬上螢幕，還可獲得獎金。宣傳片中，《女人我最大》靈魂人物藍心湄被拿著玫瑰的男子下跪獻上玫瑰花，搭配台詞「談戀愛，啥款」，貼切符合時下流行用語，且此句台詞是藍心湄拍攝當下靈機一動加入，讓整個宣傳片更有韻味，希望大家不吝分享過去、現在、未來的愛情故事。

藍心湄橫跨影、視、歌三棲，加上副業經營事業有成，談及愛情就如《妳不能幸福的理由》徵文宣傳片中的台詞：「我還是鼓勵所有人勇於嘗試愛情，但是不要因為寂寞而勉強在一起，因為最後你會發現，怎麼在一起了還是寂寞無比。」藍心湄一直以來都認為愛情勉強不來，而她不想結婚、認為單身很好，是因為已歷經無數戀愛經驗，因此她仍鼓勵所有人勇於嘗試愛情，因為體驗過了，反而越有勇氣選擇。

製作人小筠也率先分享愛情觀，認為自己難以日久生情，

戲劇《妳不能幸福的理由》由《女人我最大》IP衍生，過去節目中常有許多藝人明星前來分享自己的愛情故事，此次也希望邀請觀眾一同投稿自身的戀愛故事。《女人我最大》王牌元老級製作人小筠，同時也是知名PODCAST主持人，率先分享自身故事，談及愛情觀：「我很難日久生情，日久就變朋友了，喜歡哪個人，一定是對方在第一時間就做出令我覺得很心動的點。」她笑著表示：「愛情不是用談的，是用墜落的。」

過去小筠有個交往對象，曾一起逛街買鞋，在試穿的過程中突然腳底板抽筋，對方竟立刻蹲下來幫忙按摩腳，還有次因為穿了新鞋，一整天聚餐後腳已痛到不行，對方也是二話不說立刻蹲下來揹她，走了好長一段路，讓有180公分的她當下感動得說不出話。不過小筠坦言自己喜歡上一個人就會奮不顧身地付出，是優點也是最大缺點，因為這位貼心男後來劈腿變心，整個人都變了，當她吃飯被魚刺哽到咳到不行，他也不願幫忙拿水或拍背，甚至冷眼旁觀說「吃個魚也會嗆到」，當下小筠心冷地決定離開。憶起這段過去，她說：「還好我離開得早，後來聽說他劈腿的對象也過得不是很好，那我就安心了。」

《妳不能幸福的理由》自6／21起至7／21止，邀請大家踴躍投稿自己獨一無二的愛情故事，更多詳情請上《女人我最大》官方網站。