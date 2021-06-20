15：03宜蘭南澳規模3.9地震 最大震度3級 16:142021/06/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午3時3分宜蘭縣南澳鄉生芮氏規模3.9地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天下午3時3分發生芮氏規模3.9地震，地震深度8.6公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方21.3公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。 藍嗆埋葬健康的手 人民不會忘記 三級以來新低！本土確診今增127例 另添20人死亡 #地震 #宜蘭縣 #震度 #規模 #南澳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年第二批地上權案 7月公告招標 04:102021/06/19 財經要聞 陸港觀盤－美匯急升 預期港股走勢反覆 04:102021/06/19 全球財經 曾炎裕專欄－特斯拉下半年挑戰加劇 04:102021/06/19 財經要聞 一路蓋牌 不給真相不究責 04:102021/06/20 時論廣場 疫情加速企業舉債 升至11兆美元 04:102021/06/20 全球財經 營收凍 服飾業恐爆紓困潮 04:102021/06/20 財經要聞 不提355艘了 美轉移造艦重心 06:002021/06/19 軍事 盧正穎專欄－季底作帳行情將逐步發酵 04:102021/06/20 財經要聞 Fed官員談話 成美股風向球 04:102021/06/20 全球財經 美減少中東兵力 調離戰機與反飛彈系統 16:342021/06/19 國際 「接送新北市民是我們的責任」 他們憋尿、挨餓接送病患南北跑 10:202021/06/20 財經 生活熱門新聞 廣州街夜市晚上一張照片 當地人路過：忍不住想哭 - 生活 桃園增16確診 其中9例來自國軍804醫院、連鎖麵店群聚多1例 - 生活 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 嚴抓印度Delta病毒 入境台灣將全面普篩 - 生活 頂大商管學系變自然組 衝擊高中生 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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