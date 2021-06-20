根據中央氣象局最新資訊，今天下午3時3分發生芮氏規模3.9地震，地震深度8.6公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方21.3公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。

藍嗆埋葬健康的手 人民不會忘記
三級以來新低！本土確診今增127例 另添20人死亡
#地震 #宜蘭縣 #震度 #規模 #南澳