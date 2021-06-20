基隆市新增1例本土確診個案，是家庭群聚延伸，累計279例，市長林右昌表示，已連續6天確診數都在5以下，若疫情持續穩定，成功、仁愛市場將分別於6月23、24日復市。

林右昌公布確診案例，案14084為70多歲女性，由於親人確診，被匡列居家隔離，12日第一次採檢陰性，19日身體不適安排就醫採檢確診，目前收治醫院治療。

疫情有趨緩情勢，林右昌提及，6月初成功、仁愛市場爆出群聚感染，目前未再新增案例，他說，成功市場6月6日新增1例確診個案，當時PCR採檢129人，其中6人陽性，皆為攤商，匡列89人居家隔離，潛伏期將屆，若一切順利，市場會於6月23日復市。

而仁愛博愛市場6月7日因成功市場確診攤販前來擺攤淪陷，市府下令休市，並採檢315人，其中8人陽性，包括1名攤商、2名外勞、4名外勞接觸者、1名確診個案接觸者，並匡列11人進行居家隔離，林右昌指出，將比照成功市場，解隔離前會要求隔離者再進行一次篩檢，仁愛市場最快6月24日解封。

林右昌說，疫情有穩定趨勢，是大家努力的結果，但雙北確診個案仍偏多，只要一個城市沒有緩下，還是不能鬆懈，至於疫情警戒是否應該降級，他認為，還是要看雙北疫情，加上每日確診數、不明感染源有下降情勢才能進一步考慮，其中最重要的還是施打疫苗，呼籲符合資格民眾盡速接種。