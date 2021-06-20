新竹縣20日新增4例確診個案，3人與長照構有關，80多歲老婦和50多歲男子是竹東B長照機構住民，60多歲男子則是B機構確診者的家人，湖口鄉30多歲女子則是是桃園市確診個案的接觸者，至防疫旅館居隔，採檢陽性確診。

縣長楊文科指出，國內陸續發生長輩接種疫苗猝死案件，雖然死因仍待中央判讀確認，但為向家屬表達慰問，縣府將成立專款，只要縣內接種疫苗14天內，發生不幸離世事件，一律先發放10萬元慰問金。

縣府團隊並將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請，收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將可給付600萬元救濟金。

楊文科說，新增4例中有3例仍屬竹東B長照機構，80多歲婦人中風長住機構，三度採檢陽性確診，50多歲男子長期臥床，第四次PCR採檢陽性確診，2人都進隔離病房治療。

另，60多歲男子是B長照機構確診照服員的丈夫，居隔期間曾體溫輕微升高未就醫，後發燒就醫採檢陽性確診，收治醫院隔離病房治療。這3例接觸者均已匡列，皆為住民無公共場所活動史公布。

住湖口鄉的30多歲女子，是桃園市確診的接觸者，18日入住防疫旅館，採檢結果陽性確診，收治隔離病房。共匡列接觸者共19人，足跡為湖口鄉中山路一段與和愛路的全聯福利中心，已完成環境消毒。

楊文科說，中央配發新竹縣第一波1萬3000劑疫苗，到昨為止已施打1萬2127劑，整體接種率為93.3％，其中87歲以上施打4322人，接種率65.5％。第二波82到86歲有9047人，將在21日開始開打。

新竹縣居家隔離人數現有1581人，為協助居家隔離民眾送餐服務等各項需求，縣府設置4支「安疫服務專線」，提供24小時諮詢服務，居家隔離民眾，有任何需求都可以撥打「安疫專線」。