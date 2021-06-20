藝人賈永婕不僅每天親送防疫便當給醫護，日前更因火速募集300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），成為防疫女神，今(20日)她又透露收到張厚台醫師的求助訊息，表示醫護人員也很缺電動過濾式呼吸防護具(PAPR)這個設備，她二話不說買下全台僅剩的46台，還和瑞典、德國調了100台，自掏腰包砸了約500萬元，讓醫護得知後又興奮又感恩。

賈永婕在臉書發文表示，本來這個周末她想休息一下，畢竟鐵人也是會累的，不過禮拜六早上在滑手機時，又接到尋求支援簡訊，是張厚台醫師跟她說醫護人員也很缺P A P R，經過瞭解，她才知道原來P A P R是第一線工作人員安全的器具，進行高風險處置， 包括抽痰、插管、 PRONE (趴睡治療) 之後病人痰量大增，都會建議穿著P A P R進病室治療，不過這個設備通常都要醫師自費購買，但一台要價28000也不便宜，所以很多護理師們都沒有，她得知以後立刻協助處理。

比較之後她買了最新型「TR-315 PAPR 」，但目前這台機器全台灣只剩46台，因為時間急迫加上價格她也還出得起，所以46台她全包了，但數量仍然不足，「剛剛跟瑞典、德國調了100台星期一要上飛機了…雖然歐洲的貨比美國的要貴一點，但是又更高階一些（定價37000）但反正只要是對的東西，只要速度快，就不計較價格了」。

而她這樣粗估約要自掏腰包500萬，好友小S得知後，也加入響應，「鐵咖小S 徐熙娣來了，她說要買20台PAPR」，還不忘許願想與「防疫界柯南、全民好女婿」稱號的羅一鈞聊天。