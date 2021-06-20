中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增107例本土疫情，2例境外移入，11例死亡。針對今天新增11例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，除了有兩位分別為40多歲、50多歲，但有慢性腎衰竭、高血壓等病史，其餘都是60多歲以上。他也指出，未來一周持續會有死亡個案，但一周後將會下降。

國內累積死亡病例目前累積達549例，羅一鈞表示，目前國內確診死亡個案半數都是在五月發病，六月發病個案有減少，這也和確診數下降有關，他指出，未來一週還是會有死亡個案，但後來疫情重症下降，預期未來死亡數會下降。

有關今天死亡個案，羅一鈞表示，今天公佈新增11例死亡個案，除了2個是40、50多歲，其他都是60多歲。

羅一鈞表示，新增的死亡個案中，其中40多歲女性死亡案例，屬於家庭群聚個案，同住家人五位同時確診，該案例住院後，在五月底、六月中旬有插管呼吸器，前天病況惡化過世。

至於50多歲男性死亡案例，有洗腎，還有糖尿病、高血壓病史，沒有家人感染，六月出現發燒後確診，住院後因腎臟病惡化加上肺炎復發而死亡。