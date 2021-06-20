大陸第三方數據分析平台伽馬數據19日發佈《2020-2021上海遊戲出版產業報告》和《2021上海電子競技產業發展評估報告》，顯示2020年上海網路遊戲在大陸國內銷售收入達999.2億元（人民幣，下同），占全大陸比重達35.9％；2020年上海網路遊戲的海外銷售收入也達到206.8億元、增幅超50％，同時電競市場規模為201.8億元，保持高速增長，預計2021年將達228.1億元。

據《上海證券報》報導，認為在大陸眾多城市中，上海可以說是電競之都。從上游廠商到中游賽事、俱樂部、製作公司以及下游的直播平台、周邊產品等全都聚集上海，也最先完成電競全產業鏈佈局的城市，劍指「全球電競之都」也是上海打響文化品牌的重要目標。

具體來看，2020年上海手遊銷售收入增速超過40％，達743.7億元，其中行動遊戲銷售收入在2020年上海國內遊戲總銷售收入中的占比超過7成，較2019年提升9％。

有市場人士認為，目前上海企業大多以移動遊戲作為主營業務，並在人力、技術、資金等多層面持續投入，促進移動遊戲份額快速提升，而手遊的受歡迎程度放眼全球也是獨佔鰲頭。

透過伽馬數據的報告顯示，2020年上海網路遊戲海外出口中，手遊占比超過9成。米哈遊、莉莉絲等主打海外手遊市場的公司收益頗豐，《原神》、《劍與遠征》等產品為這些公司的財務帶來數十億的流水。