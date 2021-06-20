AZ疫苗開放大規模接種，然而猝死案例頻傳，至今累積超過60名長者死亡，醫師就建議，接種疫苗24小時內禁止運動、飲酒，以免疫苗的副作用出現了卻不自知，延誤就醫導致有喪命的可能。

胸腔暨重症專科醫師黃軒18日在臉書發文，分享大家接種疫苗後不該做的兩件事，首先是「接種疫苗24小時內，不要進行任何運動」，黃軒解釋，這是基於接種疫苗後，要放鬆並觀察是否有一些反應」，並不是代表運動可能損害自己或疫苗反應，如果感覺良好，可在接種後一、兩天嘗試運動，若出現易感疲累或力不如之前，就必須馬上休息，而不是一定要等到發燒，發冷一些強烈副作用出來才能停止運動。

第二是「接種疫苗後，不可喝酒」，黃軒表示，專家們建議接種疫苗後的24至48小時內，不建議喝太多酒，尤其是容易宿醉，或酒醒後頭痛的人更不適合。因為大量的酒精會導致脫水，可能引發偏頭痛以及肌肉或關節疼痛。而這些症狀也都可能是疫苗的副作用，如果因為宿醉錯過一些副作用救治的時間，得不償失。

另外黃軒也表示，打疫苗前不可先吃止痛、退燒藥，會減弱身體的免疫反應，且打疫苗後要2周才會產生抗體，兩劑都接種完之後兩周才有完全免疫力，同時其他非必要疫苗建議延後兩周再打。指揮中心也建議，有慢性病、身體有狀況的長者需等症狀穩定再接種疫苗。