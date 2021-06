美國總統拜登和第一夫人吉兒(Jill Biden)透過推特發文表示,愛犬「冠軍」(Champ)過世,總統蔡英文也第一時間表達哀悼之意,為拜登失去「冠軍」感到難過,對此,國民黨文傳會副主委鄭照新表示,他身邊有媒體朋友親人確診過世,沒等到蔡總統的悼念,但是拜登總統的狗等到了。

拜登在台北時間昨(19日)天深夜發推文表示,「我們的家人今天失去摯愛的同伴『冠軍』,我會想念他」。蔡英文則在今天清早留言「同為動物的愛好者,為您失去所愛感到難過」。據悉,對拜登來說,這隻愛犬意義深長,是其妻吉兒答應給他的選後寵物,「冠軍」的名字則是拜登的孫輩們選的。拜登曾在2008年大選競選演講中,回憶起小時候父親曾經對他說:「無論什麼時候你被打倒了,冠軍,站起來!」

蔡英文在拜登失去愛犬後,第一時間也在推文留言表示「Im so sorry for your loss」,蔡此舉讓不少台灣網友大為不滿,痛批「死了幾百人,還不如一條狗」、「唉!台灣人的命,果然比一條美國狗還不如」。

對此,鄭照新亦在臉書發文表示,「台中媒體朋友的叔公確診過世,高雄媒體朋友的父親確診過世,他們沒有等到蔡政府早就該採購的疫苗,他們也沒等到新的藥品和救命神器,他們更沒等到蔡總統的悼念,但是拜登總統的狗等到了」,許多網友也在其PO文底下留言表示,「狗死為大……而且又是美國拔拔(爸爸)的冠軍」、「她其實比較適合當寵物國的總統,因為對她來說狗死掉比人民死掉更重要呢」、「台灣人在她的眼裡只不過是選票的需要而已」。