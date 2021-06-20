美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）透過推特發文表示，愛犬「冠軍」（Champ）過世，總統蔡英文也第一時間表達哀悼之意，為拜登失去「冠軍」感到難過，對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，他身邊有媒體朋友親人確診過世，沒等到蔡總統的悼念，但是拜登總統的狗等到了。

拜登在台北時間昨（19日）天深夜發推文表示，「我們的家人今天失去摯愛的同伴『冠軍』，我會想念他」。蔡英文則在今天清早留言「同為動物的愛好者，為您失去所愛感到難過」。據悉，對拜登來說，這隻愛犬意義深長，是其妻吉兒答應給他的選後寵物，「冠軍」的名字則是拜登的孫輩們選的。拜登曾在2008年大選競選演講中，回憶起小時候父親曾經對他說：「無論什麼時候你被打倒了，冠軍，站起來！」

蔡英文在拜登失去愛犬後，第一時間也在推文留言表示「Im so sorry for your loss」，蔡此舉讓不少台灣網友大為不滿，痛批「死了幾百人，還不如一條狗」、「唉！台灣人的命，果然比一條美國狗還不如」。

對此，鄭照新亦在臉書發文表示，「台中媒體朋友的叔公確診過世，高雄媒體朋友的父親確診過世，他們沒有等到蔡政府早就該採購的疫苗，他們也沒等到新的藥品和救命神器，他們更沒等到蔡總統的悼念，但是拜登總統的狗等到了」，許多網友也在其PO文底下留言表示，「狗死為大……而且又是美國拔拔（爸爸）的冠軍」、「她其實比較適合當寵物國的總統，因為對她來說狗死掉比人民死掉更重要呢」、「台灣人在她的眼裡只不過是選票的需要而已」。