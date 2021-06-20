布魯克林籃網爭冠之旅受挫，連東區冠軍都沒拿到，未來將面臨頭疼的續約問題。陣中三巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)、厄文(Kyrie Irving)今年夏天全都擁有續約權利，最多可以簽4年續留到2025-26球季。

美媒ESPN分析，杜蘭特只剩2021-22最後一季（年薪4000萬美元），再來就是球員選項，他今夏擁有4年1.97億美元的續約權利。當然他可以等到2012-22球季之後成為自由球員再簽，但那時他就34歲，不太能簽5年合約（礙著38歲條款）。不過以他阿基里斯腱的傷病史，今夏能夠早點簽下來對他還是比較好的，他本季只上場35場比賽其實不多。

哈登的合約是火箭時期留下的，與杜蘭特一樣是持續到2022-23球季，但哈登比杜蘭特小1歲，可以等到明年夏天再續約5年也不會觸動38歲條款。他過去是有名的鐵人，本季終於出現較大的傷病，加上在火箭的8場，整季只打了44場。

ESPN專欄認為厄文是最麻煩的一人，因為他長串的傷病史，本季還在關鍵時刻受傷賠上球隊的季後賽，要給他超大合約恐怕不太划算。然而哈登與杜蘭特也看著籃網怎麼處理厄文，如果他們搞砸了與厄文的續約，可能也會毀掉與另外兩人的談判。

厄文與另外兩人一樣，都是可以等到明年再續約，並且與哈登一樣可以簽5年。籃網本季下了重注壓寶在哈登身上，送出3支未受保護的首輪籤(2022 24 26年)、4支首輪籤交易權，拿到總冠軍之前應該不會急著拆掉三巨頭。