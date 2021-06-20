泰福-ky(6541)繼生物相似藥逐步進入收成後，為落實多元化發展，20日宣布，與浩鼎（4174)簽下委託開發暨製造服務CDMO合約，未來泰福將替浩鼎進行其一新藥產品開發的前端作業「細胞株開發」，以利其後續新藥開發業務。

泰福董事長兼執行長陳林正表示，對於兩家公司攜手充滿期待，而這項合作也可視為是泰福生技在拓展CDMO業務發展之試金石。泰福生技近期正全力讓前兩個產品TX01與TX05獲得藥證並上市銷售，同時繼續發展第三項產品TX04；除了自身的生物相似藥產品開發之外，泰福還會加速利用既有之產品發展基礎及生物藥製程平台，通過共同開發等方式，擴展泰福成為結合生物相似藥及新藥之專注於抗體藥物的公司。

陳林正表示，泰福在台灣擁有實驗室，美國已有製藥工廠，具有藥物開發的扎實基礎，因此，開始發展CDMO業務，能將泰福已有的穩固製藥根基最大化，堆疊泰福價值，讓公司朝多元化發展，創造更多可能性!