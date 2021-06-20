綜合台港媒體報導，由於港府不發給簽證，台灣駐港人員無法赴任及續留，20日有7人離港返台，目前台灣駐港辦公室只剩7月底工作簽證才到期的經濟部駐港代表倪伯嘉。駐港人員20日返台，是因為港府近期發函要求在21日前離境。

20日離港返台的7名人員中，包含由外交部派任、先前負責代理處長的服務組副組長林振宙，和一名呂姓職員。另外還有陸委會派駐香港的2名職員，以及文化部、教育部、移民署派駐當地的各1名職員。

報導指出，駐港辦人員離港前也發送簡訊表示，儘管形勢嚴峻，但辦事處今後仍會維持必要運作，服務不中斷、不打折，辦公室地址跟電話也暫不變更。

報導稱，港府過去一直未批准台灣人員派任及續留的簽證，6月又發函要求有簽證需求的台灣駐港人員簽署「一中承諾書」，不簽署者要在21日離港。

這7名人員會在20日離港返台，是因為21日沒有國籍航空的返台航班，所以才會選擇提前一天離港。

陸委會20日上午發布新聞稿表示，因港府屢次對台香港辦事處人員簽證設置不合理政治條件，要求簽署「一中承諾書」，導致台方派駐人員無法續留及赴任，自21日起調整香港辦事處業務辦理方式。陸委會主委邱太三也將在21日舉行記者會，進一步對外說明。