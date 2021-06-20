東京奧運開幕倒數33天，已經陸續有外國參賽團提前前往日本備戰，烏干達一個9人團雖然做足防疫措施及文件，不過還是傳出有一位成員在機場進行的新冠病毒PCR檢測呈陽性，是本屆奧運第一位確診的奧運人。

這個烏干達代表團包括拳擊、舉重、游泳選手及教練，出發前都已經施打完整兩劑AZ疫苗，也按照東奧籌委會規定，在出發前96小時內接受兩次PCR核酸檢測，也取得陰性報告證明，不過19日下午和同班機一般乘客約80人抵達東京成田機場，在機場接受檢疫時，出現一位成員呈陽性反應。

確診的烏干達代表成員兩次結果都是陽性，東奧籌委會運輸官員中村英正表示：「這位確診成員目前已依規定進行隔離，也會對感染者進行最嚴格的防疫措施。」

其他8位PCR檢測陰性的成員，已經照計劃搭乘安排好的巴士前往位於大阪府泉佐野市集訓地點，為7月23日開幕的東京奧運作最後備戰。