各縣市長者接種疫苗後死訊頻傳，新北市衛生局今公布，接種後死亡再增4例，其中3例皆是養護中心長者，1例是接種站接種長者，4人皆有慢性疾病，目前轄內已累計17例接種後死亡個案。
衛生局指出，泰山區77歲男性、三峽區92歲男性、蘆洲區46歲男性分別在15至17日在養護中心接種，皆有慢性疾病，接種後陸續出現嘔吐及發燒現象，並在19日通報死亡。
另名三重區87歲男性則是在15日於接種站接種，患有慢性疾病，接種後作息正常，但在18日被家人發現通報死亡。
各縣市長者接種疫苗後死訊頻傳，新北市衛生局今公布，接種後死亡再增4例，其中3例皆是養護中心長者，1例是接種站接種長者，4人皆有慢性疾病，目前轄內已累計17例接種後死亡個案。
衛生局指出，泰山區77歲男性、三峽區92歲男性、蘆洲區46歲男性分別在15至17日在養護中心接種，皆有慢性疾病，接種後陸續出現嘔吐及發燒現象，並在19日通報死亡。
另名三重區87歲男性則是在15日於接種站接種，患有慢性疾病，接種後作息正常，但在18日被家人發現通報死亡。
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