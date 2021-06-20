各縣市長者接種疫苗後死訊頻傳，新北市衛生局今公布，接種後死亡再增4例，其中3例皆是養護中心長者，1例是接種站接種長者，4人皆有慢性疾病，目前轄內已累計17例接種後死亡個案。

衛生局指出，泰山區77歲男性、三峽區92歲男性、蘆洲區46歲男性分別在15至17日在養護中心接種，皆有慢性疾病，接種後陸續出現嘔吐及發燒現象，並在19日通報死亡。

另名三重區87歲男性則是在15日於接種站接種，患有慢性疾病，接種後作息正常，但在18日被家人發現通報死亡。