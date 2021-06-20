美國提供給台灣的250萬劑莫德納疫苗即將抵台，總統府副祕書長李俊俋今天透露，除了外交部人員的努力外，還有台僑在背後默默出力，他也點名世界台灣商會聯合總會理事江明信，逐一拜訪美國參、眾議員，「這種熱情與付出一樣讓人感動」。

李俊俋在臉書表示，這兩天大家都在感謝美國！其實除了謝謝美國外，也包含第一線的外交人員和默默出力的台僑，都值得我們稱謝。

他點名駐美代表蕭美琴，「我們的老戰友」，兢兢業業、一步一步緊盯細節，一直到疫苗裝箱上機、飛機起飛為止，付出的心血值得大家按個讚。

還有台僑江明信，人在紐約，嘉義人，平常就非常熱心。此次花了好多時間，逐一拜訪美國參、眾議員，懇切拜託他們多協助台灣，「這種熱情與付出一樣讓人感動」。

李俊俋表示，其實台灣就是這樣，每個人在自己的位置上盡一分心力，「同島一命、團結合力」相信我們會守住此關，度過疫情的！「感謝所有付出努力的人」「繼續認真防疫」。

江明信是玉山家具與「Casual Home Worldwide Inc.」董事長暨世界台灣商會聯合總會理事，已移民美國多年，但仍相當關心台灣，日前還曾代表大紐約區台灣人社團聯合會Hello Taiwan，在紐約長島納蘇郡郡長Laura Curran、議員Arnold Drucker舉辦的反亞裔仇恨活動上受邀致詞，表達台灣國際參與的訴求。

近日台灣疫情延燒，江明信積極聯繫美國主流政界，希望協助台灣獲得更多疫苗，並透露許多台裔第二代從政人士都很積極的出力，像是台裔美國眾議院議員Ted Lieu（劉雲平）在台灣出現第一波疫情時，就曾主動寫信給美國國務卿，「呼籲美方儘快將疫苗送到台灣」。