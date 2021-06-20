台北市一名24歲李姓女子2019年間行走在大同區民族西路一處巷弄，不幸遭到葉姓Uber司機撞擊，致李女創傷性顱內出血，且永久性喪失嗅、味覺，然而李女為便利商店的試吃員，因此車禍影響職涯，憤而提告求償509萬餘元。士林地院日前判葉男須賠償175萬元。可上訴。

判決書指出，李女主張，葉姓男子擔任Uber司機一職，於2019年5月6日晚間7時許，行駛至民族西路交岔口時，應注意行人，但卻疏於注意禮讓行人穿越道上之行人，並以車頭撞擊她，致其受有創傷性顱內出血、顱骨閉鎖性骨折、頭皮裂傷、嗅覺及味覺永久性喪失、右側顳骨骨折之傷害。刑事部分，經檢方起訴，士林地院依業務過失之重傷害罪，判4月徒刑確定。李女另提民事賠償。

李女主張她正值青春年華，受傷前原任職於便利商店擔任試吃員，但因車禍導致能力喪失，向葉男及其雇主請求賠償，包括，醫療費用8萬餘元、看護費用近4萬元、交通費4千餘元、減少勞動能力之損害43萬餘元以及精神撫慰金434萬餘元，總計509萬餘元。

葉男表示，他承認的確有過失導致其傷害，不爭執醫療費用、看護費用、交通費以及減少勞動能力等費用，惟，李女所請求的減少勞動能力以及精神撫慰金之金額過高。

士林地院法官認定，李女因車禍喪失味覺，職涯受影響，也致生活品質下降，身心受有相當程度之痛苦，然考量葉男肇事時年僅22歲，及其名下財產等，判定精神撫慰金在120萬元內為合理，連帶補償醫療費用等，總計需賠償175萬餘元，葉男雇主須負連帶賠償責任。可上訴。