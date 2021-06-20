簡訊實聯制被質疑成為警方抓犯人的工具，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已要求警政署通令所有警察機關，疫情時期，警方辦案進行通訊監察時，如有出現簡訊實聯制的資料，要主動排除、不予使用，以免讓外界產生誤解。

刑事局國際科偵辦電信詐欺案，報請中檢指揮通訊監察（即監聽），本月10日向台中地院聲請兩名嫌犯搜索票，其中一嫌因法官張淵森認為追查過程中，曾運用1922簡訊商店代碼予以駁回。此事件引發警方辦案是否可以引用簡訊實聯制資料的爭議。

陳宗彥表示，刑事警察局偵辦此案時，自始至終都未用到簡訊實聯制的資料，而事實上，他們也未告知指揮中心或提出申請要使用簡訊實聯制的資料。

陳宗彥表示，刑事警察局辦此案時，依規定向法院、法官申請通訊監察，監聽程序完備，但在調閱嫌犯語音、文字通訊資料時，出現嫌犯在某個場所有發送一則實聯制的簡訊，員警依照簡訊的內容、位置及代碼，實地到現場一一核對後，再進行後續辦案。

陳宗彥表示，簡訊實聯制資訊，不會同意任何機關做疫調之外的使用。而刑事警察局偵辦此案，也從未調用簡訊實聯制的資訊。

不過陳宗彥說，為避免外界誤解，已請刑事警察局通令所有警察機關，疫情期間，即使是合法進行通訊監察，如有出現簡訊實聯制的內容，要主動排除、不能使用。