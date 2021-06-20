為減少民眾因交易接觸引發的病毒傳播，台中市政府大力推廣防疫新生活「行動支付零接觸」，特別結合LINE PAY等9大支付平台業者，本月底前提供台中市民眾消費回饋優惠，另也針對店家提供免申辦費等鼓勵措施，呼籲民眾多用電子支付不但可防疫、還能省荷包。

市府經發局指出，為鼓勵民眾多使用電子支付，特別透過行動支付倍增計畫、結合9大支付平台業者共同推出優惠，其中，即日起至6月30日，只要使用「LINE Pay」、在指定通路消費滿499元，即可享有LINE POINTS 5％回饋。

配合此優惠，「街口支付」平台還推出台中支付節活動，本月底前消費最高可享19％回饋優惠，平台業者另針對店家推出安心防疫限時方案、8月底前僅收1％服務費。「悠遊付」則配合於6月底前，針對首次使用悠遊卡連結悠遊付加值者贈送儲值金50元。

此外，「Pi拍錢包」提供民眾6月底前消費最高39％P幣回饋，「台灣Pay」則是即日起至8月30日止、推出掃碼購物或手機門號轉帳滿88元可抽紅包活動，「icash Pay」即日起至7月底前使用icash2.0自動加值、每筆回饋5％。

經發局強調，包括「Apple Pay」、「Google Pay」、「Samsung Pay」等平台也結合金融卡單位推出優惠。此外，為增加店家使用行動支付的意願，經發局也提供店家免申辦費、專任輔導，以及前2000名申辦者減免手續費1000元優惠。