新北市今日增加44例本土確診為近期最低，新北市長侯友宜下午主持防疫會議強調，大家不要看到今天44例就很開心，還有很多隱藏的傳播鏈沒被找出來，這些疫情黑數如果不趕快找到，可能一次就會瞬間爆發出來，新北市真的沒有樂觀、開心的權利。

侯友宜說，新北市這段期間內，動用警政、民政、衛政體系總動員展開精準疫調，每個確診個案都掌握得非常清楚，目前家庭群聚還是佔5成，比以前還高，不明感染源也佔2成，比例都比以前高很多。

侯友宜指出，大家不要看到今天新增單日44例很開心，要注意的是，還有很多隱藏傳播鏈還沒被找出來，這些疫情黑數如果不趕快找到，很怕一次就會爆發出來，所以他一直呼籲大家出廣篩，把隱藏傳播鏈找出來。

侯友宜強調，他一直說新北市沒有樂觀的權利，不是沒有原因，而是因為在疫調時發現還有很多不明的感染源，「大家不要看到單日減少就很開心，我們沒有開心的權利啦」，社區感染就是隱藏在裡面，一定要一直清清清，清乾淨才能把疫情壓下