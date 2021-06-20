梓官農會總幹事林逸昌表示，受到雨勢影響，近日農民進貨蔬菜量從原本每天1000至2000公斤，縮減到約800公斤。(林雅惠攝)

受到疫情波及，國內不少餐飲業生意慘淡，高雄市梓官區一家供應學校營養午餐蔬菜來源的許姓業者，因為學校停課關係，導致存放冷凍庫多時的上千箱高麗菜腐壞，只好無奈請員工銷毀，載往田區當肥料，損失至少20萬元。

許姓業者表示，1個多月前從雲林購入大量高麗菜，因受疫情嚴峻學校停課影響，高麗菜無法售出，冰存冷凍庫太久造成損傷，因此請公司一名員工進行銷毀動作後，倒入自家農場作堆肥。

另針對這波豪雨，梓官區蔬菜區因前波豪雨影響，加上進入豪雨季，農民多有預期避災作法，少有種植蔬菜，目前梓官區僅有零星空心菜，豪雨對梓官蔬菜農民影響不大。

梓官農會總幹事林逸昌表示，梓官區生產的蔬菜以葉菜類為主，包括空心菜、小白菜等農會供銷部表示，受到雨勢影響，近日農民進貨量從原本每天1000至2000公斤，縮減到約800公斤。

林逸昌說，梓官地區農產以短期作物為主，由於豪雨導致農民無法採收，加上梅雨季節農民減少生產面積，農民繳交農會的蔬菜量因此減少，至於有否因這波豪雨造成農損，則需待天候晴朗才能知曉。

高雄市政府農業局呼籲農友，若因豪雨造成農作物損失達20％以上，請向當地區公所回報農損，由區公所會來會勘瞭解彙報農業災害。