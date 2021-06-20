邱鋒澤曾接觸過新冠肺炎確診藝人陳零九，他在家裡經過兩周居家隔離後，昨透過IG報平安，表示自己做了兩次PCR檢測都是陰性，已經解除隔離，他也因為不想再讓父母擔心，將在近日返回新加坡陪伴家人。被問到是否會在新加坡打疫苗？他的經紀公司表示，如果可以的話當然會安排。

陳零九已於16日康復出院，目前仍在家中自主隔離，邱鋒澤和陳零九同為「九澤CP」、「五堅情」成員，交情像兄弟，互動也很密切，邱鋒澤的健康狀況不只台灣粉絲關心，他在新加坡的爸媽更是憂心，看到台灣疫情三級警戒以及缺乏疫苗的新聞，一直希望他可以趕快回去。

邱鋒澤經紀人表示，邱鋒澤一直以來都非常孝順，因為疫情關係，他已經一年半沒回新加坡了，很想念家人，再加上他一個人在台灣，沒有照顧他，三餐只能叫外送，爸媽都很擔心他。他決定這次回去新加坡要好好陪家人，至於何時再返台，尚未確定，目前還沒有收到《娛樂百分百》復工的通知，也還無法知道「五堅情」演唱會延到什麼時候。

他在IG寫下，「期待疫情穩定後和大家見面的那一天，記得照顧好自己和身邊的人」。此外，他的服飾副業「Fengme」因為沒有實體店面，全走電子商務，所以目前業績未受到疫情因素影響太多，他的員工不超過5個人，目前正常上班中。