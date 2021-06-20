新北市樹林1間公托去年6月爆出3名教保員虐童案，許多孩童上學時遭掐脖、掌摑，還有孩童遭教保員強壓頭部，身上多處被放置烏龜，包括手部、腳步和臉上，任烏龜在身上到處爬；監視器曝光後家長憤怒提告；法院認為3名教保員事後深具悔意，判緩刑3年，須接受法治教育20小時，緩刑期間均付保護管束。

判決書指出，新北市樹林區該公托3名教保員在去年5月8日上午11時許，因為男童童未遵從教保人員指令，林姓教保員先將大烏龜放置在林童面前的桌上，將林童頭部向後強壓，眾人再起將多隻活烏龜，放置在林童腳邊、背部、手上及臉上，任由烏龜在男童身上爬行。

男童家屬得知後憤而提告，檢方認為3人故意對未滿18歲的林童犯罪，依強制罪嫌起訴，並請求依兒童及少年福利與權益保障法規定，建請加重其刑。

法官認為，3人擔任幼童教保人員置兒童身心感受於不顧，罔顧被害人身心尚屬稚幼，恣意妨害被害人自由，造成他心理蒙上難以抹滅的陰影，不過，法官審酌3人素行尚考，犯後坦認犯行，態度非劣，適時與告訴人達成和解，並依約給付損害賠償金，因此判處上述徒刑；另考量3人都有悔意，因一時短於思慮，致觸法網，經此偵審程序及科刑教訓，應能知所警惕，而無再犯之虞，宣告緩刑3年，但須接受法治教育20小時，緩刑期間均付保護管束。