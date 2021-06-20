美國捐贈250萬劑莫德納20日抵台，許多民眾仍在觀望不同疫苗的風險及效力。陳其邁強調，打哪一種疫苗都有預防效果，不用選。若疫情持續受到強而有力的壓制，再觀察一個禮拜，有望降二級。

陳其邁認為降級條件有二，一是每日確診病例數降到100人以下，才是安全的指標。假如未來能連續6天確診人數都在百人以下，才代表疫情受到好的控制。二為雙北或其他地區是不是都能確實找到感染源。

衛生局表示，接種現場有什麼疫苗，就打什麼疫苗。除非有特別禁忌症，否則不會挑選。目前莫德納依照CDC規定，只能用在一至三類施打對象。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，美國疫苗施打劑佔總人口比例為94.5％，施打兩劑為44.39％，至少施打一劑比例為52.71％。

美國今年1月21日全面施打三大疫苗以來，住院人口在各年齡層皆明顯下降，65歲以上疫苗注射率84.7％。大於80歲的長者死亡率也明顯下降。

以美國經驗來看，疫苗注射真的是「利大於弊」，真的建議台灣的長輩施打疫苗。AZ引發的血栓主要出現在腦部、肺部、深部靜脈，通常在接種後5到16天出現，不太可能打完疫苗隔天就血栓死亡。

至於民眾多數疑問，表示自己有高血壓、糖尿病、腎臟病、中風史、心臟病、神經疾病、免疫不全、肥胖、吸菸、貧血等，都強烈建議施打疫苗。特別是65歲以上住在安養機構的男性，接種疫苗可降低住院及重症情形。

針對癌症病患，鍾飲文也建議施打，但mRNA施打劑量可能比一般人大。接受幹細胞移植者，建議接受CAR-T治療後3個月再打疫苗。實質固態瘤、剛接受化學治療者，建議與疫苗間隔1至2週，才能刺激產生足夠的免疫反應。

不建議立即施打的族群為，平時慢性病控制不佳、有急性惡化及發作、剛出院者（一般14天、ICU28天內）。穩定慢性病者可放心施打，建議在居住地附近接種。

鍾飲文也提醒洗腎患者，打完疫苗不能貿然多喝水，以免腎臟無法調節水份，測量體重是監測水分的好方法，微燒可補充些微水分，也建議備用一些退燒藥應對不適症狀。

陳其邁強調，打哪一種疫苗都有預防效果，不用選，疫苗施打最終目的是建立集體免疫，要拜託長輩盡量接種疫苗。

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