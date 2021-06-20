美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，由華航CI5169專機載運，預計今（20）日下午4時30分左右抵達桃園機場。台北市長柯文哲以英文向美國表達感謝之意，同時建議我政府，疫苗分配順序要遵照「簡政輕稅」原則，儘速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要再讓台灣社會內部「打成一片」。

柯文哲今在臉書表示，在台灣疫苗短缺的時刻，美國向台灣提供協助，展現了美國的價值，也向美國朋友表達誠摯的感謝，這將促成台美間更正向互動，感謝所有為此事而努力的人。

柯文哲說，這250萬劑疫苗可以暫時紓解疫苗荒，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，也要儘早讓縣市政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備；而今天開始，台北市已放寬疫苗接種年齡，75歲以上長者及65歲以上的原住民朋友，都可登入台北市的疫苗預約系統，下週就可以施打。

美國宣布捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，預計台北時間20日下午抵台。（摘自蕭美琴臉書）

在美日的支援下，台灣高齡長者已經可以優先接種，但柯文哲坦言，疫苗不足仍是事實，這也衍生分配的問題，因此建議中央，疫苗分配順序要遵照「簡政輕稅」原則，意思就是說：要以最有效率的方式來達到同樣甚至更好的結果，除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員以外，應直接用年紀來決定施打順序。

針對目前中央規範的疫苗施打優先順序，柯文哲認為，類別順序非常含糊，造成相當多實際執行上的困擾，例如第二類，中央及地方政府防疫人員，或第七類國家關鍵設施必要工作人員，到底要怎麼認定？由誰認定？每個人都自認是國家、關鍵設施、必要或工作人員，結果就是特權疫苗的爭議，挑起對立和紛擾。

對於美國疫苗，柯文哲表示歡迎，他表示，接下來就請中央儘速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，結果疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片。