各縣市長者接種疫苗後猝死案例頻傳，間接影響長者接種意願。新北市長侯友宜今表示，新北85歲以上在籍長者施打率約53％，不在籍預約比例較高一些，但82歲至84歲施打率僅有3成，有下降趨勢，令人擔心。他也呼籲，長者打疫苗有保護力才是正確的方向。