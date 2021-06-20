新北82至84歲長者施打率僅3成 侯友宜：擔心下降趨勢 15:512021/06/20 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北82歲至84歲施打率僅有3成，有下降趨勢；新北市長侯友宜表示，這是我們的擔心，呼籲長者打疫苗有保護力才是正確方向。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各縣市長者接種疫苗後猝死案例頻傳，間接影響長者接種意願。新北市長侯友宜今表示，新北85歲以上在籍長者施打率約53％，不在籍預約比例較高一些，但82歲至84歲施打率僅有3成，有下降趨勢，令人擔心。他也呼籲，長者打疫苗有保護力才是正確的方向。 苗栗縣20日開始施打80歲以上長者 明顯出現緩打潮 長者接種年齡 宜蘭縣暫不下修 #新冠肺炎 #台灣 #長者 #新北 #施打率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林80至84歲疫苗施打意願6成5 預計明日一天內打完 12:072021/06/20 生活 長者打疫苗死亡統計「莫名消失」游淑慧揭衛福部隻手遮天3大招 14:412021/06/20 政治 鄭文燦：下輪施打採雙軌制 診所也能接種 13:232021/06/20 生活 基隆第三波開放75歲以上長者 23、24日施打 17:272021/06/20 生活 嘉義縣第3波疫苗接種 21日起下修75歲以上開打 18:502021/06/20 生活 花蓮今零確診 累計68例確診案例7成因家庭群聚染疫 16:222021/06/20 生活 追長者打疫苗死亡數據 台大醫查疾管署驚：統計3頁變1頁 09:422021/06/20 生活 新北本週運輸量大增 侯友宜：用網路代替馬路 15:192021/06/20 生活 談解封 侯：新北還沒那個條件 04:102021/06/20 焦點要聞 台南現緩打潮 滾動修正放寬接種對象 04:102021/06/20 地方新聞 接種49死 阿中：難判定與疫苗有關 04:102021/06/20 焦點要聞 生活熱門新聞 水庫繼續喝！梅雨週一報到恐比上波強 彭啟明：這2天雨勢最大 - 生活 確診數超越萬華！士林護理之家爆群聚25長者確診 - 生活 桃園增16確診 其中9例來自國軍804醫院、連鎖麵店群聚多1例 - 生活 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 廣州街夜市晚上一張照片 當地人路過：忍不住想哭 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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