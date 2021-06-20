有些男人和朋友相處正常，偏偏談戀愛的時候卻擁有臭脾氣，星座運勢網站「同道星座查詢」點名，獅子座、天蠍座、雙子座、摩羯座的男人談戀愛時脾氣很硬，總是堅持己見，動不動就發飆，容易和情人起爭執，相處起來讓人心很累。

▍1.獅子座

獅子男對自己要求很高，追求卓越的能力，渴望迎接事業成功，這也影響了他的擇偶標準，他對一般女生沒興趣，特別容易被有能力的女強人吸引，而且喜歡主動追求，所以倒追獅子男通常都是悲劇收場。他們脾氣比較硬，戀愛過程有時會過度堅持己見，甚至有點大男人主義，相處過程令人心累。

▍2.天蠍座

天蠍男戀愛中令人困擾的點是太愛吃醋，對情人的佔有慾太高，連同事、朋友的醋都要吃，就算是一大群人聚餐也會令他疑神疑鬼，只要他們投入戀愛中，就想要黏在情人的身邊，他們希望另一半最重視的人是自己，如果讓他感覺到對方的注意力放在其他地方，就會讓他大發雷霆，脾氣很大。

▍3.雙子座

雙子男最難相處的地方就是三心二意，他們個性多變，連自己都無法控制，面對選擇的時刻，往往拿不定主意，連去哪約會、晚餐吃什麼都會猶豫很久。他們曖昧期態度搖擺不定，讓人看不清他的真心，交往後性格依然變化無常，甚至常忘記自己說過的話，還會為此對情人發飆，覺得對方都不了解他，其實連他本人也不太了解自己。

▍4.摩羯座

摩羯男事業心很重，性格比較剛硬、固執，他們喜歡有能力的女性，如果對某個對象有興趣，會花很長的時間觀察對方，不會貿然出手。他們與情人相處時仍改不掉鐵石心腸的壞毛病，脾氣又硬又臭，要花很多時間相處才能讓他軟化，交往起來非常難搞。