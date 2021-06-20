金曲常客黃子軒與山平快，近期因疫情關係，演出工作皆已暫停，主唱黃子軒轉戰網路，打造影音品牌「東門Rec＆Live」，日前推出春麵樂隊、黃瑋傑、謝宇威、王喬尹、黃宇寒等金曲陣容演出精華影片，大受好評。鼓手小頭與鍵盤手家陸則是趁疫情期間展開減肥計畫，兩人加起來瘦了39公斤，笑說依照市場減肥行情，瘦1公斤約花費1萬元，已現賺數10萬元。

小頭近日把自己操成肌肉男，注重蛋白質和蔬果攝取，輔佐減肥產品，加上原有的健身習慣，體重就順順的下降。他笑說，鍛鍊後的身材雖讓肌肉更為明顯，但老婆反而不習慣；拍片上癮的黃子軒開玩笑表示：「在三級警戒後拍的片，就叫三級片。在那之前拍的，都還算是老少咸宜。」等到疫情解封后，將在繼續拍片計畫。

鍵盤手家陸當初減肥除了健康也是為了帥氣參加金曲獎頒獎典禮，最胖時期有89公斤，目前已瘦了15公斤。家陸笑說他的減肥秘方就是「挑食」，例如選購超商的健康便當，澱粉留到最後吃。由於減肥方式很佛系，沒特別加強運動量，主要靠飲食控制，體重穩定平均一個月瘦1到1.5公斤，防疫期間在家飲食就更簡單，減肥後桃花果然大開，女友看到他以前肥胖照片都覺得不可思議。