中華人權協會今日發布新聞稿表示，2019年末至今，一場大瘟疫席捲世界，至今死亡人數仍在攀升，感謝美國在620世界難民日伸出援手幫助台灣，企盼全球能合作讓疫苗早日廣布，讓難民遠離疫情的苦楚。

中華人權協會指出，截至2021年6月17日，全球有數以億計的新冠肺炎確診個案，以及數以百萬計的人口死亡，且人數還在不斷攀升中，可謂是人類歷史上最大規模流行病之一。

中華人權協會說，台灣因疫情而陷於水深火熱之中，每日都有民眾因感染而受到折磨苦痛，甚至死去，國家經濟更飽受嚴重的衝擊，有無數人民失去工作與經濟支持。

中華人權協會表示，疫情迄今，全球缺乏疫苗供給的國家，不斷湧現疫情難民，一日沒有疫苗，這些難民的數量，就會不斷增加，並直接、間接衝擊全球的生存安全與經貿發展，亟需持有疫苗的大國重視與馳援。

中華人權協會指出，疫情壟罩下，使得難民援助工作加倍困難，例如自己協會投入的五個泰緬邊境難民營，因疫情影響而與外界隔絕，在地政府受疫情影響，亦限制難民營對緬甸難民的開放。

中華人權協會說，在620世界難民日，我們有更多人權、人道的任務及使命要完成，特別是在生存、醫療人權等面向，企盼全球能合作讓疫苗早日廣布，讓難民遠離疫情的苦楚。

中華人權協會聲明如下：

感謝美國在我國政府束手無策、台灣人民飽受疫情折磨的當下，特別選在620世界難民日，發揮人溺己溺的精神，伸出援手，捐贈疫苗，救助台灣！

在2019年末至今，一場大瘟疫席捲世界，截至2021年6月17日，全球有數以億計的確診個案，以及數以百萬計的人口死亡，且人數還在不斷攀升中，可謂是人類歷史上最大規模流行病之一。

台灣因疫情而陷於水深火熱之中，每日都有民眾因感染而受到折磨苦痛，甚至死去，國家經濟更飽受嚴重的衝擊，有無數人民失去工作與經濟支持。疫情迄今，全球缺乏疫苗供給的國家，不斷湧現疫情難民，一日沒有疫苗，這些難民的數量，就會不斷增加，並直接、間接衝擊全球的生存安全與經貿發展，亟需持有疫苗的大國重視與馳援。

疫情壟罩下，使得難民援助工作加倍困難，例如本協會一向投入的五個泰緬邊境難民營，因疫情影響而與外界隔絕，在地政府受疫情影響，亦限制難民營對緬甸難民的開放。在620世界難民日，我們有更多人權、人道的任務及使命要完成，特別是在生存、醫療人權等面向，企盼全球能合作讓疫苗早日廣布，讓難民遠離疫情的苦楚。

社團法人中華人權協會

中華民國110年6月20日