西武獅隊20日繼續交手羅德隊，台灣好手吳念庭繼續擔任先發二壘打、打第6棒，不過他4打數繳白卷，沒能延續連續安打場次，而兩隊終場則以3比3握手言和。

吳念庭此役4次打擊都是敲出飛球出局，分別是右外野、三壘、三壘界外及中外野飛球出局，4打數盡墨，打擊率也下滑至2成82，其中3次打擊時壘上無人，第6局唯一一次得點圈有人時，吳念庭也沒能把握機會，得點圈打擊率也下降至4成51。

而西武終結者平良海馬今天提早打卡上班，他在第8局2出局、一三壘有人時登板，卻對安田尚憲、藤岡裕大接連投出保送擠回追平分，不過這1分要記在十龜劍帳上，該局他順利抓下第3個出局後退場，9局並未續投。

平良海馬開季34場出賽無失分的日職紀錄仍繼續延續，距離日職單季連續場次無失分紀錄、2006年阪神隊藤川球兒的38場還差4場。

另場火腿隊與軟銀隊的比賽，台灣好手王柏融未被排進先發，他在第9局獲得代打機會，卻揮空吞下三振，近3場、8打數沒有安打，打擊率下降至2成48，兩隊則是1比1戰成平手。