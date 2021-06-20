男歌手阿沁（黃漢青）為F.I.R.飛兒樂團的吉他手，音樂製作人，出道十年，發表將近500首作詞、作曲之音樂創作，替許多歌手量身打造專輯主打歌，如張韶涵、范逸臣、蔡依林、梁詠琪等等知名歌手，日前（19日）阿沁在個人臉書上分享自己減重的心路歷程，他表示：「從年輕69公斤，最後增到83公斤，現在又瘦回71公斤。」讓許多粉絲直呼：「83公斤的照片，隔壁是那位大叔？」

昨（19日）阿沁在社群表示：「我20歲的時候，是一個『吃不胖』的瘦子，體重保持在69公斤。」照片中可以看到阿沁一年前和現在的對比，阿沁整個人消瘦了一圈，本人更是直呼：「是不是比坐雲霄飛車還刺激？」

阿沁表示：「每一個有肥胖狀況的人，以前都是瘦子開始的呀！年輕活動力大、新陳代謝強，很多人真得不用太多運動，自己基礎代謝每天就會自然消耗吃進去的熱量，印象中飛兒樂團第一張專輯，每件衣服還要故意幫我加厚墊高、墊寬，造型師說這樣比較挺，當時其實有點自卑，現在完全羨慕當時自己的身材呀！」

許多網友在底下留言表示：「無法想像右圖也是阿沁老師！」、「隔壁是那位大叔？」、「等等！我以為右邊是小胖老師！」、「超強！分享食譜吧！」、「太有毅力了！」、「我也是！我也沒想到我會變那麼肉」、「右邊不是老師吧！」、「老師太厲害！我也要努力，以前我也超瘦！」