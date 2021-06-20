八大綜合台《WTO姐妹會》節目談論特殊打工經驗，主持人郭彥均自曝，自己曾賣血給實驗室做研究，當時抽一管就有3千塊，有時抽完還會有需求，提舉20下啞鈴後接著抽血，讓實驗室觀察血液變化，郭彥均不諱言：「我曾經一個月抽了八次血！」此話一出，錄影現場大家都覺得這份工作很新奇，不禁開玩笑稱：「或許現在到處都有郭彥均的DNA」。

節目邀請各國新住民分享打工經驗，來自日本的潤子曾是日本歌手，並在知名唱片公司發過專輯，但她最後選擇來台做台灣媳婦，她說：「我小時候的夢想是當歌手，但後來發現興趣變成工作後壓力很大，就覺得夢想跟現實其實是不一樣的。」

聽在同為歌手出道的郭彥均及何妤玟心有戚戚焉，回想以前當歌手時期他們都有保母車接送，如今都得靠自已開車，郭彥均透露他以前還搞不清楚台北車站和101的方向，如今自豪比計程車司機還熟悉台北街道。

另外，來自德國的Aky擔任過專業訓犬師，分享遇上大型犬攻擊，該如何自保的正確觀念，強調除了可以大聲喝止，絕對不能掉頭跑。郭彥均隨即在現場示範大聲喝止動作，卻像在做外丹功，令莎莎笑到說不出話。