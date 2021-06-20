美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗也將於今(20)日傍晚抵台，近期卻不斷出現接種AZ疫苗死亡的案例，因此出現放眼美國莫德納疫苗的「緩打潮」。台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今(20)日於臉書表示，疫苗緩打卻沒有替補機制會造成許多浪費，應放寬年齡層以及其他對象來施打。

姜冠宇引述JAMA(美國醫學會雜誌)刊登的一篇 關於疫情期間美國養老居民的超額死亡研究，觀察疫情爆發時的2020年中，每1000名養老居民的每周全因死亡率與2019年的比較，發現2020 年全國全因死亡率顯著高於2019年，總體死亡率高出17％；在這調查中，大多數居民年齡在80 歲以上，有48％年齡超過85歲，當中許多人患有多種慢性疾病，並生活功能上需要輔助，這使得他們極易受到COVID-19不良後果的影響，若不積極作為死亡率會大幅提升。

姜冠宇說，老人緩打若沒有替補機制是很可怕的浪費，以日本來說，老人不想施打疫苗，那陪病者就可以施打；在美國，老人若不想打，該診所的剩餘劑量可以當天抽樂透來施打中獎者，台灣要考慮這樣的「你不打就我打」的機制，這比宇美町式施打法更需要安排。

姜冠宇指出，JAMA早前就有模擬北卡羅萊納州的研究，如果經歷疫情高峰後才開始施打，但若6個月施打率內沒有到達25％以上，只要個人衛生措施、社交距離、場所關閉措施沒有做好，就會再引起一大波疫情，除非疫苗完成二劑普及率可以達75％，才有恢復經濟活動的本錢。

「否則在這之前，我們都會公衛與經濟拉鋸，也就是人民在餓死和病死間做矛盾大對決，每再來一波，我們的老人和多慢族群也命不久矣，也增加我們很多的醫療照護成本。」