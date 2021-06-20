大陸直播平台興盛，也產生不少網紅，有一名在抖音鮮少露臉的性感網紅「你的小夢」，常把臉蛋包住，僅露出前凸後翹好身材，不過之前她曾遭瘋傳露臉自拍照，真面目讓網友都傻眼。

「你的小夢」常用口罩或墨鏡遮住整個臉，僅露出S型腰身和一雙雪白長腿，雖然她只曝光背影及好身材，但她靠著對鏡頭扭動肢體，至今吸引超過37萬粉絲追蹤，不過仍有不少人想看到她口罩下的真面目。

你的小夢疑似真面目曝光。(圖／翻攝自微博)

而之前她自拍時，疑似忘記關閉「live photo」功能，導致正臉曝光，眯眯眼加上微突暴牙，讓網友瞬間心碎，「看來是沒整，但是也太驚人」、「上天果然是公平的，身材合格，臉蛋就...」、「天啊，我看傻了我」。

其實，之前有巨乳系YouTuber始祖的頻道「媽媽正在學做料理」，以不露臉教大家做料理為特色，但因為身材太過火辣，吸引不少網友訂閱，而她之前也因粉絲熱烈地請求下，終於摘下口罩露臉了。

有人認為她長相清秀又可愛，「是巨乳長相」、「超可以的，這種類型最棒了，整體來看比例會最適當」，也有人表示「我覺得不摘口罩是正確的」、「無話可說」。